Wir haben über lustige und weniger lustige Aufkleber auf Autos gesprochen, woraufhin ihr uns auch Beispiele geschickt habt, die in die sexistische Richtung gehen. Etwa die Schriftzüge auf Autos: "Tussi an Bord", "Tussi-Taxi" oder "Müssen Sie auch gerade an Titten denken?".

Solche Aufkleber finden sich auch im Jahr 2017 noch - was daneben, aber nicht weiter anzuprangern ist, so lange sie auf Fahrzeugen von Privatpersonen pappen. Da kann jeder machen, was er will.