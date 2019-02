Doris Teutsch ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Medienpsychologie an der Universität Hohenheim. Sie wundert sich über die Ergebnisse nicht und sagt: Bewerten ist menschlich.

Punkte, Sternchen, Smileys

Für Doris Teutsch ist es demzufolge einfach menschlich, dass wir das Bedürfnis haben, unsere Erfahrungen mit anderen zu teilen. Gerade das Internet habe durch den Onlinehandel, durch Dienstleistungen, die im Internet angeboten und ausgetauscht werden, Kontexte geschaffen, in denen Bewertungen notwendig geworden sind. Diese Bewertungen seien "ein Ersatz, weil wir keine Beziehungen aufbauen können", sagt Doris Teutsch.

Bewertungen sind wichtig für den Erfolg

Ratings und Rezensionen sind eine Form von Währung geworden, die maßgeblich über den Ruf und den wirtschaftlichen Erfolg von Ärzten, Handwerkern oder Schlüsseldiensten entscheiden können.

Es gibt aber auch Bewertungen, die gehen in den privaten Bereich - zum Beispiel Gastbewertungen bei Airbnb. Doch auch die beschränken sich meistens auf eine bestimmte Eigenschaft: Ist der Gast sauber, ordentlich, höflich? In diesem Zusammenhang erfüllten die Bewertungen eine Funktion: Sie schaffen Vertrauen, sagt Doris Teutsch. So helfen gute Bewertungen dem Gast bei seinen nächsten Buchungen.

Ein Score, der entscheidet

Anders sähe es aus, wenn wir soziale Interaktion nur so bewerten würden, einfach weil wir es könnten. Und wenn all diese Daten an einer Stelle zusammen laufen würden, um daraus einen "Score" zu entwickeln - eine Zahl, die an uns klebt und darüber entscheidet, welche Bildung, welche Reisen wir uns zu welchen Bedingungen leisten können.