Manche Stoffe werden mit jedem abgeschalteten Kohlekraftwerk schwieriger zu entsorgen. So gibt es zum Beispiel so viel Klärschlamm, dass völlig neue Konzepte zur Entsorgung gefragt sind. Früher wurde er auf Feldern verteilt. Allerdings ist er so stark mit Schadstoffen belastet, dass das inzwischen weitgehend verboten wurde.

Alternativen müssen her

Wie so häufig stehen einem besseren Umweltschutz finanzielle Interessen entgegen: Die Abfälle in Kraftwerken zu verbrennen ist günstiger als in Müllverbrennungsanlagen - manchmal sogar gratis.

Ob nun dadurch motiviert, dass in Zukunft weniger Müll in Kraftwerken verbrannt werden kann, weil es davon einfach weniger geben wird, oder aus Umweltbewusstsein heraus: Alternative Entsorgungsmöglichkeiten müssen her, denn die bisherigen Kapazitäten für die Entsorgung von Klärschlämmen und Resten aus Raffinerien werden in Zukunft nicht ausreichen.

Der Verband Kommunaler Unternehmen spricht schon von einem "Entsorgungsnotstand" in manchen Regionen. Das nordrhein-westfälische Umweltministerium hat eine Studie zur Entsorgung von Klärschlamm in Auftrag gegeben.



