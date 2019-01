Klangvoll: "Cosmic Playlists"

"Der Inhalt der Playlist ist an die astrologischen Themen angepasst, die in dem jeweiligen Monat eine besondere Rolle spielen."

Die Playlisten passen zu den jeweiligen Astro-Themen des Monats: So habe etwa die anstehende Mondfinsternis am 21. Januar auf alle Sternzeichen einen Einfluss.

Zu jeder Playlist gibt es von der Astrologin auch noch ein kleines Horoskop. Bei Schützen betone die Mondfinsternis zum Beispiel, was sie in der letzten Zeit alles so geschafft haben: Berge versetzt und für die eigene Freiheit gekämpft zum Beispiel.

2019: Ein geiles Jahr für Schützen

In diesem Jahr werde das alles dann sogar noch besser, sagt Chani Nicholas. Sie empfiehlt den Schützen, sich auf dieses innere Wachsen zu konzentrieren – und dabei zum Beispiel "And God Created Woman" von Prince, "Umi Says" von Mos Def, oder "God is a Woman" von Ariana Grande zu hören.

Kreative Widder

Für Widder betont die "Cosmic Playlist" das Wachstum ihrer kreativen Energie und ihrer ganzen Projekten. Fazit: Einfach so weitermachen, alles fließen und wachsen lassen – und dabei Rhye mit "Open" im Ohr haben. Außerdem werden Songs von Kendrick Lamar, ebenfalls Janelle Monáe und The Internet empfohlen.

