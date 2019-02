Ein französisches Reiseunternehmen bietet Reisen nach Syrien an – es ist seit Beginn des Syrienkriegs 2011 das erste Angebot dieser Art in Europa. Syrien ist in weiten Teilen vom Krieg zerstört – auch die antiken Stätten. Im Norden wird immer noch gekämpft. Gleich mehrere Reisetermine werden über das Jahr verteilt angeboten. Die Kampfgebiete sparen die jeweils zehntägigen Reisen aus. Die Touristen sollen unter anderem Basra, Damaskus, Homs und Palmyra besichtigen.

Das französische und weitere europäische Außenministerien warnen weiterhin vor Reisen in das Land – mit gutem Grund, meint Kristin Helberg. Sie ist Journalistin und Expertin für Syrien. Tatsächlich müssen die Reisenden streckenweise von der Polizei eskortiert werden. Kristin Helberg erinnert an die andauernde Willkürherrschaft des Assad-Regimes. Die Polizei ist für sie ein Teil des Problems, weil sie die Macht Assads sichert – auch mit Gewalt.