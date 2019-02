Wie geht es weiter in Syrien? Während sich in Warschau die USA mit Vertretern der osteuropäischen Staaten treffen, hat Russland die Präsidenten der Türkei und Irans nach Sotschi geladen. Die Positionen könnten unterschiedlicher kaum sein.

Für die Menschen in Syrien wird sich dadurch nichts verbessern, meint Kristin Hellberg. Denn es gehe nicht um deren Lebensumstände, sondern darum, dass Assad an der Macht bleibt. Das heißt aber auch, dass der Geheimdienststaat bleibt, die staatliche Willkür, die Korruption und die Vetternwirtschaft. Und auch die Verfolgung und Inhaftierung der Gegner Assads gehe dadurch einfach weiter.

Putin mit verlockenden Angeboten

"Das wäre ein großer Fehler. Denn in Wirklichkeit verhindert der Wiederaufbau in Syrien wie Assad ihn durchführt die Rückkehr von Geflüchteten."

Dass Assad weiter an der Macht bleiben wird, damit haben sich viel Staaten inzwischen abgefunden. Die Positionen dazu bleiben aber wohl vornehmlich unversöhnlich. Denn insbesondere Westeuropa besteht auf einen politischen Wechsel in Syrien.

Für Kristin Hellberg ist Syrien damit kein Land, zu dem wieder normale Beziehungen aufgebaut werden können. Erst vor wenigen Tagen wurden in Deutschland zwei Geheimdienstvertreter Assads festgenommen. Sie sollen wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt werden.

In Europa gibt es Bestrebungen, dieses Regime beziehungsweise deren Vertreter vor Gericht zu stellen. Auf der anderen Seite stehen die USA, die in Warschau Verbündete aus Osteuropa um sich versammelt haben. Denn die USA wollen sich aus Syrien zurückziehen. US-Präsident Donald Trump sagt ganz klar, er möchte, dass andere sich um den Kampf gegen den IS und die Einhegung des Iran kümmern. Das zeigt sich auch am Aufkündigen des Atomabkommens.



Dagegen stehen Deutschland, Frankreich und England, die den Dialog mit Iran wollen und das Atomabkommen als Erfolg sehen. Denn nur zusammen mit dem Iran könnten auch die Konflikte gelöst werden, so die Haltung der drei Länder.