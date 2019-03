Apple: Theorie und Praxis

Apple wollte nämlich lieber seine eigenen Ladekabel verkaufen. Bis 2012 war das noch ein 30-poliger-Anschluss, ab 2012 hat Apple dann den Lightning-Anschluss in allen iPhones verbaut. Da hatten sich alle anderen Hersteller längst auf den Standard Micro-USB verständigt. Drei Jahre nach Beginn der Vereinheitlichungs-Initiative hat Apple also eigene Zusagen ignoriert und weiterhin auf Eigenentwicklungen gesetzt.

Netzpolitik.org hat Zugriff auf 150 E-Mails, Gesprächsnotizen und Berichte bekommen. Demnach hat Apple 2009 zwar die Absichtserklärung für ein Standard-Ladekabel unterschrieben (so wie die anderen großen Hersteller auch) – in der Praxis hätten sie allerdings das Gegenteil gemacht und die Vereinheitlichung jahrelang torpediert.

Bezüglich des Lightning-Anschlusses hat Apple seine Absichtserklärung einfach um den Passus ergänzt, dass man einen Adapter auf Micro-USB anbiete. Und den gibt es ja.

Als Grund für die Beharrlichkeit, an der eigenen Technik festzuhalten, gibt Apple seine Standards an, die angeblich allen anderen überlegen sind. Der Konzern habe in der Vergangenheit ja auch schon häufig früh auf das richtige Pferd gesetzt, sagt Andreas Noll. So war Apple etwa beim Boykott von Flash Vorreiter, heute ist es praktisch Geschichte.