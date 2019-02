Und jetzt das. Es gibt scheinbar eine Reihe von iPhone-Apps, die alles haarklein aufzeichnen, was auf dem Bildschirm passiert: Wo ihr hintippt, herumwischt oder was ihr eingebt. Das Ganze senden sie dann an den App-Hersteller zurück – ohne euch darüber zu informieren oder um Erlaubnis zu fragen.

Unverschlüsselt statt verschlüsselt

Wenn ihr per App ein Ticket kauft oder etwas bestellt, gehen diese Daten zwar ohnehin an den Anbieter – allerdings sollten sie direkt in der Datenbank landen und dort verschlüsselt gespeichert werden, so dass sie kein Mitarbeiter zu sehen bekommt. Die Bildschirmaufzeichnung hingegen ist unverschlüsselt und geht an die App-Entwickler der Anbieterfirma – oder sogar zu Drittanbietern.

"Glassbox" will Kunden transparent machen

Das Ganze geschieht, um die "Nutzererfahrung" der App zu verbessern, erklärt Deutschlandfunk-Nova-Reporter Michael Gessat. Im aktuellen Fall stammt die Aufzeichnungsfunktion von einer Firma mit dem Namen "Glassbox". Sie verspricht den Herstellerfirmen, Kundenverhalten transparent zu machen. Viele App-Hersteller haben die Glassbox-Technik eingekauft und in ihre Apps eingebaut.

Theoretisch gibt es dabei sogar eine Funktion, mit der sensible Eingabebereiche in der App geschwärzt werden bei der Aufzeichnung. Nach den Erkenntnissen von Techcrunch funktioniert diese Funktion allerdings nicht. Die Daten landen also ohne die Einwilligung der Nutzer in unbefugten Händen. Das ist nach den App-Richtlinien von Apple nicht erlaubt.