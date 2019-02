New York hat einen neuen Hype: "Kin" heißt das Getränk und verspricht Rausch ohne Kater. Ob und wie das gehen kann, erklärt uns Ernährungswissenschaftlerin Maike Ehrlichmann.

Im Wesentlichen sind es zwei Stoffgruppen, die den Alkohol in "Kin" ersetzen sollen – aber eben ohne Nebeneffekte: Adaptogene und Nootropika. Jen Batchelor, Erfinderin des Getränks und Gründerin des Unternehmens Kin Eurphorics, kommt selbst aus der Wellnessbranche , wo diese Stoffe verstärkt genutzt werden.

Es ist schwer zu sagen, ob "Kin" tatsächlich hält, was es verspricht, sagt Ernährungswissenschaftlerin Maike Ehrlichmann. Denn es gebe überhaupt keine Studien zu einem Getränk aus diesem Mix an Stoffen.

Adaptogene und Nootropika sollen "Kin"-Rausch verursachen

Mit Adaptogenen soll der Körper sich zum Beispiel besser an Stress anpassen, sagt Maike Ehrlichmann. Das seien ganz normale pflanzliche Stoffe aus dem Alltag, die unter Fachbegriffen wie Polyphenole oder Terpene laufen. Polyphenole kommen unter anderem in Tee oder Kaffee vor, Terpene zum Beispiel in Zitrusfrüchten. Ein berühmtes Adaptogen ist auch der Ginseng.