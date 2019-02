"Unglaublicher Erfolg"

Trump habe unmissverständlich klargemacht, dass er die von ihm gewünschte Mauer an der Grenze zu Mexiko bauen lassen werde: "I will get it built". Der Präsident stellte die Bauer als intelligente Lösung dar - nicht als Betonmauer, sondern als durchsichtige Stahlbarriere.

"Ich bekomme sie gebaut"

Am 15. Februar läuft das Ultimatum für eine Einigung des Kongresses in der Mauerfrage aus. Die Frage ist, so Thilo Kößler, ob es dann noch mal eine Haushaltssperre gibt - oder ob Trump tatsächlich zum Mittel des nationalen Notstands greift, um den Bau der Mauer mit Geldmitteln des Pentagon zu ermöglichen.

Die Rede Trumps hatte fast schon Show-Charakter, sagt Thilo Kößler. Gastgeberin im Kongress war die Demokratin Nancy Pelosi. Sie saß Trump während der Rede "gewissermaßen im Nacken", mit "eingefrorenem Lächeln", so Kößler.

Frenetischer Jubel der Demokraten

Die demokratischen Abgeordneten, darunter so viele Frauen wie noch nie, haben an Stellen geklatscht, an denen Trump es nicht erwartet hätte, sagt unser Korrespondent. Viele hätten weiße Kleidung getragen, in Erinnerung an den Kampf der Suffragetten um gleiches Wahlrecht Anfang des 20. Jahrhunderts. Frenetisch wurde der Applaus, als Trump erwähnte, noch niemals seien so viele Frauen im Kongress gewesen wie heute. Der Jubel an dieser Stelle sei gewissermaßen eine "hämische Antwort" gewesen, so Thilo Kößler.

