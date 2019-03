Seit Jahren diskutieren wir in Deutschland über Migration. Eine neue Studie zeigt: Die Deutschen stehen der Einwanderung offen gegenüber und sehen darin sogar eine Chance. Am meisten sorgt die Menschen der Rassismus und Rechtsextremismus. Die Mehrheit ist aber auch der Meinung, dass politische Visionen und ein klarer Plan in der Flüchtlingspolitik fehlen.

"Das pragmatische Einwanderungsland - Was die Deutschen über Migration denken" – so lautet der Titel einer aktuellen Studie zum Thema Migration . Dafür hat die Friedrich-Ebert-Stiftung insgesamt 3.000 wahlberechtigte Deutsche befragt. Die Mehrheit ist grundsätzlich offen für Zuwanderung. Mit 53 Prozent Zustimmung sehen etwas mehr als die Hälfte der Befragten Einwanderung sogar als Chance für Deutschland. Nur 15 Prozent der Befragten lehnen das kategorisch ab.

Gern gesehen sind auch qualifizierte Fachkräfte, sagt unsere Reporterin Rahel Klein. Fast 80 Prozent der Befragten finden, dass ausreisepflichtige Ausländer, die gut integriert sind und einen Job oder Ausbildungsplatz haben, in Deutschland bleiben sollten. Eine leichte Abwehrhaltung gibt es aber gegenüber Menschen, die aus rein wirtschaftlichen Gründen kommen oder vor Armut fliehen. Aus dieser Gruppe sollte Deutschland weniger Migranten aufnehmen, geben 57 Prozent der Befragten an. Nur dreizehn Prozent sind hier für mehr Zuwanderung.

Überrascht habe die Autoren der Studie vor allem die Tatsache, dass es keine so große Spaltung innerhalb der Gesellschaft gibt, wie es häufig suggeriert wird, so Rahel. Im Vergleich mit Ländern wie Frankreich oder den USA gebe es in Deutschland in den Einstellungen gegenüber Migration kein Stadt-Land-Gefälle.