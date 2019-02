Die ganze "Cold Wallet" auf einem Notebook

Auf dem Computer des Börsengründers befindet sich die Cold Wallet, eine Art Geldbörsen-Datei, eine Cyber-Geldbörse. Sie dokumentiert die Besitzansprüche an einer Cyberwährung.

Es wird zwischen Hot und Cold Wallets unterschieden, erklärt Michael Gessat. Die "heißen" Geldbörsen sind die, die sich online befinden und aus denen heraus man direkt handeln kann. Diese sind immer auch dem Risiko von Hackerangriffen ausgesetzt. Übliche Praxis ist es deshalb, dass Cyberbörsen den Großteil der Kundenguthaben in eine Cold Wallet auslagern - also in eine Datei, die vor Online-Angriffen sicher ist.

Seriösität bei QuadrigaCX? Fehlanzeige

Von einem seriösen Betreiber einer seriösen Cyberbörse würde man erwarten, dass er das Passwort für den Falle seines Todes an einem sicheren Ort hinterlegt. An der Seriösität von QuadrigaCX gibt es aber immense Zweifel. Laut Medienberichten war die Börse wohl in finanziellen Schwierigkeiten, berichtet Michael Gessat: Kunden und Handelspartner hatten ohnehin schon Probleme, an ihr Guthaben zu kommen.

Bei Reddit haben User inzwischen höchst interessante Details zusammengetragen: Michael Patryn, der Vizechef der Börse, hat offenbar wegen Internet-Anlagebetrugs schon ein paar Jahre im Gefängnis gesessen – damals allerdings wohl noch unter einem anderen Namen. Außerdem stammt er wohl aus Indien – was die wildesten Vermutungen nach sich zieht: Gerry Cotton sei dort umgebracht worden. Oder: Die Sterbeurkunde sei gefaked.