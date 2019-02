Die Bundesregierung möchte die Verschwendung von Lebensmitteln eindämmen. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) strebt an, die Menge von derzeit jährlich 11 Millionen Tonnen weggeworfener Nahrungsmittel bis 2030 zu halbieren. Das Kabinett hat dazu ein Strategiepapier verabschiedet.

Allerdings soll das Ziel nicht durch neue gesetzliche Regelungen oder Gesetzesänderungen erreicht werden, sondern durch Selbstverpflichtungen, um den Wettbewerb nicht einzuschränken, wie es in dem Papier heißt. Unternehmen, Organisationen, Politik und Wissenschaft werden also zu Vorschlägen auffordert.

Die Hoffnung der Ministerin: Selbstverpflichtungen könnten Hindernisse bei der Weitergabe von Lebensmitteln beseitigen oder bei der Vermeidung von Abfällen bei Herstellung und Transport helfen. So könnten etwa Waren in kleineren Mengen und dafür häufiger geliefert werden. Auch mit Hilfe von Informationstechnik und intelligenten Verpackungen, die also Verfall besser sichtbar machen, könnten Abfälle vermieden werden.