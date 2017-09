Ein Blog muss gefunden werden

Ganz entscheidend beim Weg zu Ruhm und Geld: Ein Blog muss gefunden werden. Angehende Bloggerinnen und Blogger sollten sich also mit dem Thema Suchmaschinenoptimierung befassen, rät Nora. Es geht darum, Texte so anzupassen, dass sie bei Google möglichst auf der ersten Seite landen, wenn jemand zum Beispiel etwas über gute Hotels in Thailand sucht. Aber das alleine reicht nicht. Nora rät, sich in Diskussionen auf Reiseforen einzuschalten, auf anderen Blogs zum Thema zu kommentieren, Hilfe und Tipps anzubieten. Und dann sind da noch die Sozialen Netzwerke, die ebenfalls hilfreich sind, um bekannt zu werden: von Instagram, über Twitter, Pinterest, Facebook oder Snapchat. Kurz: Angehende Blogger sollten aktiv sein.