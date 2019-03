Innerhalb von nur wenigen Tagen nach dem Attentat von Christchurch hat Neuseeland beschlossen, Sturmgewehre und halbautomatische Waffen zu verbieten. Wir haben nachgefragt, wie die USA auf Neuseeland blicken. Denn dort hat sich am Waffenrecht trotz zahlreicher Amokläufe immer noch nichts geändert.

In Hinblick auf die neuseeländische Entscheidung können Waffengegner in den USA in mehrfacher Hinsicht neidisch sein, sagt unser Washington-Korrespondent Thilo Kößler. Die neuseeländische Ministerpräsidentin packe das Problem genau an der richtigen Stelle an – nämlich bei Waffen, die in privaten Händen nichts zu suchen hätten.

"Waffengegner in den USA können in mehrfache Hinsicht neidisch nach Neuseeland gucken." Thilo Kößler, Dlf-Korrespondent in Washington

Gleichzeitig setze Jacinda Ardern auch beim Erwerb von Waffen an. Wer eine Waffe kaufen will, der brauche eine Lizenz, ein Führungszeugnis und es werde künftig strengere Registrierungen geben. Und drittens mache die Premierministerin gewaltig Tempo. Sie nutze den Schock des Attentats, um gesetzliche Nägel mit Köpfen zu machen, so unser Korrespondent.

Waffenbesitz in den USA eine heilige Kuh

In den USA sei man von solchen Reformen weit entfernt. Hier fehle es vor allem an politischem Willen und an Mut, es mit der Waffenlobby aufzunehmen. Die Initiativen, die Donald Trump nach dem Anschlag von Parkland im vergangenen Jahr noch angekündigt hatte, habe er nach den ersten Gesprächen mit der Waffenlobby sofort wieder zurückgenommen.

"Der private Waffenbesitz ist in den USA ideologisch kontaminiert. Dieses Recht gehört gewissermaßen zur DNA in diesem Land." Thilo Kößler, Dlf-Korrespondent in Washington

Der private Waffenbesitz sei in den USA ideologisch hochgradig kontaminiert. Das Recht auf eine Waffe ist in der Verfassung verankert und dieses Recht sei für viele Amerikaner unantastbar. Es gehöre gewissermaßen zu ihrer DNA.

Externer Inhalt Hier geht es zu einem externen Inhalt eines Anbieters wie Twitter, Facebook, Instagram o.ä. Wenn Ihr diesen Inhalt ladet, werden personenbezogene Daten an diese Plattform und eventuell weitere Dritte übertragen. Mehr Informationen findet Ihr in unseren Datenschutzbestimmungen. Inhalt einmal laden Inhalt immer laden

Hinzu komme, dass die National Rifle Association of America die politisch mächtigste Lobby in den Vereinigten Staaten sei. Sie würden Politiker bestechen und schmieren, im Wahlkampf hätten sie Donald Trump mit 30 Millionen Dollar unterstützt. Die Organisation mache Stimmung gegen jeden Versuch, das Waffenrecht zu ändern, sagt Thilo Kößler.

Junge Wähler müssen zur Wahl Die Demokraten hätten kürzlich einen Gesetzentwurf vorgelegt, der unter anderem ein Verbot für halbautomatische Waffen oder eine Heraufsetzung der Altersgrenze für Waffenbesitz vorsieht. Allerdings werde der Entwurf keine Chance haben und wegen der Mehrheit der Republikaner im Senat scheitern, die gegen jede Reform des Waffenrechts sind, so unser Korrespondent.

Externer Inhalt Hier geht es zu einem externen Inhalt eines Anbieters wie Twitter, Facebook, Instagram o.ä. Wenn Ihr diesen Inhalt ladet, werden personenbezogene Daten an diese Plattform und eventuell weitere Dritte übertragen. Mehr Informationen findet Ihr in unseren Datenschutzbestimmungen. Inhalt einmal laden Inhalt immer laden

Die Verfechter schärferer Waffengesetze werden dennoch genau nach Neuseeland schauen und ihre Reformen zum neuen Leitbild erklären, meint Thilo Kößler. Auch wenn es nach Parkland bisher noch keine Reformen gab, sei eine breite Koalition vor allem von jungen Leuten in Bewegung gekommen, die in der Öffentlichkeit eine starke Präsenz hätten. Immerhin ein kleiner Lichtblick für die Zukunft. Ihre Anhänger und Unterstützer hätten erkannt: Das Waffenrecht ist nur über Wahlen zu ändern. Und so bewegen sie viele junge Menschen, von ihrem Wahlrecht auch gebraucht zu machen.

Externer Inhalt Hier geht es zu einem externen Inhalt eines Anbieters wie Twitter, Facebook, Instagram o.ä. Wenn Ihr diesen Inhalt ladet, werden personenbezogene Daten an diese Plattform und eventuell weitere Dritte übertragen. Mehr Informationen findet Ihr in unseren Datenschutzbestimmungen. Inhalt einmal laden Inhalt immer laden

Mehr zum Thema: