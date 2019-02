"Waste Watcher" ermahnen in Hamburg Bürger, die Müll in die Gegend werfen. Besonders oft kümmern sie sich um Zigarettenstummel und Hundekot.

Papierchen, Taschentücher, Tüten, Verpackungen, Kaffeebecher, Zigarettenstummel, Hundekot - in Städten wird viel in die Gegend geworfen oder nicht aufgesammelt, was andere Menschen stört. Mancherorts kommen dann Mitarbeiter der Stadtreinigung und sammeln das auf, was andere weggeschmissen haben. Die Stadt Hamburg geht einen Schritt weiter - sie ertappt die Bürger auf frischer Tat und verwarnt sie.

"Waste Watcher" hat Hamburg die Mitarbeiter genannt, die sich speziell darum kümmern, Menschen anzusprechen, die zum Beispiel den Kot ihres Hundes nicht aufsammeln oder Zigarettenkippen wegwerfen.