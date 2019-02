Bald startet die ISPO in München, die größte Fachmesse für Sportartikel und Mode. Dort werden Hersteller auch Zubehör für verschiedene Arten von Yoga vorstellen, denn die Aktivität liegt im Trend: Laut einer Umfrage des Berufsverbands der Yogalehrenden kann sich fast jede vierte Person in Deutschland vorstellen, Yoga zu machen – oder ist schon dabei.

Hier geht es zu einem externen Inhalt eines Anbieters wie Twitter, Facebook, Instagram o.ä. Wenn Ihr diesen Inhalt ladet, werden personenbezogene Daten an diese Plattform und eventuell weitere Dritte übertragen. Mehr Informationen findet Ihr in unseren Datenschutzbestimmungen .

Für die meisten Yoga-Varianten ist nur wenig Material nötig

Wenn Jessica Fink selbst Yoga praktiziert, braucht sie nur eine Matte und ein Sitzkissen. Das Sitzkissen empfiehlt sie zum Beispiel für einen bequemen Sitz bei Atemübungen oder beim Meditieren. Genauso sinnvoll können Blöcke für Menschen sein, die mit den Fingern nicht ganz an den Boden kommen. Sinnlos sind viele Produkte also nicht – nur sind sie eben auch nicht absolut notwendig.

Das Gute am Trend: Fast jeder Discounter bietet mittlerweile günstige Yoga-Matten oder Kleidung und Zubehör. Auch wenn wir nicht so viel Geld in der Tasche haben, scheint zumindest die Yoga-Ausrüstung für die meisten bezahlbar. Bei den Matten ist dabei besonders wichtig, auf das Material zu achten: In PVC-Matten (Polyvinylchlorid) können Weichmacher sein. Eine Alternative ist TPE – das sind aufgeschäumte thermoplastische Elastomere. Ökotest hatte im Januar 2019 Yogamatten getestet und die Matten mit TPE für sehr gut befunden.