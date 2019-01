Der Yoga-Hype kommt auch bei den Männern an. Die großen Sportklamottenhersteller reagieren darauf und bringen spezielle Yoga-Kleidung für Männer auf den Markt. Und damit das auch richtig cool klingt, wird das Ganze "Brogawear" genannt.

Bei kleinen, spezialisierten Herstellern wurden Yoga-interessierte Männer auch schon früher fündig. Jetzt springen aber auch die Big Player im Sportklamotten-Geschäft auf den Zug auf und wollen von dem Hype profitieren. Der menschenunwürdige Zustand, in ganz normalen Sportklamotten zum Yoga gehen zu müssen, gehört also jetzt zum Glück auch für Männer der Vergangenheit an, sagt Anke van de Weyer von Deutschlandfunk Nova.