Der Druck auf Facebook bleibt hoch, auch wegen des Livestreams des Attentats in Christchurch. Jetzt sagt Mark Zuckerberg, sein Konzern brauche klare Ansagen, aber bitteschön weltweit einheitliche.

Mark Zuckerberg hat eine Publizitätsoffensive gestartet – in der Washington Post und mit einem vergleichbaren Text in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Dabei stellt er die folgenden Themen in den Vordergrund:

Propaganda, Hass-Content (harmful content)

Gesetzgebung (legislation)

Privatsphäre/ Datenschutz weltweit (effective privacy and data protection)

Mobilität persönlicher Datensätze (data portability)

Bei allen vier Punkten fordert er verbindliche Vorgaben für sein Unternehmen. Effektiv greifen würde aber nur ein globaler Regulierungsrahmen – wörtlich ein common global framework. Für den Bereich Privatsphäre nennt Mark Zuckerberg die europäische Datenschutzgrundverordung als mögliche Blaupause für weltweite Regelungen.



Unser Netzreporter Michael Gessat ist von den Ideen Mark Zuckerbergs nur mäßig überrascht. Der Text ist für ihn Teil einer Kommunikationsstrategie. Michael Gessat erinnert daran, dass Mark Zuckerberg erst kürzlich eine neue Privacy-Vision für Facebook skizziert hat.