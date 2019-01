DNA-Schnelltests funktionieren sehr einfach: Ihr schickt eine Speichelprobe an einen der vielen Anbieter, und nach kurzer Zeit erfahrt ihr, wo eure Vorfahren herkommen. In den USA ist so ein Ahnencheck ziemlich populär. Für rund 100 Euro kann solche Tests auch problemlos bei uns bestellen. Wir sagen euch, was sie bringen.