Prinzipiell hat sich am Fahrrad in den letzten 150 Jahren nur wenig verändert – vom E-Bike-Trend abgesehen. Mit Pedalen treibt man eine Kette an und diese treibt das Rad an. Seit kurzem gibt es allerdings das erste Fahrrad mit Kurbelwellenantrieb – nur als Prototyp. Gangwechsel nimmt dieses System automatisch und funkgesteuert vor. Laut Hersteller Ceramic-Speed arbeite es mit einer Effizienz von 99 Prozent. Nur ganz wenig Muskelkraft soll dabei verloren gehen.