Stepstone-Studie: Fachkräfte können sich Jobs aussuchen

20 Prozent der Bewerber sagen laut der Untersuchung am Ende: Nein Danke, doch keine Lust! Für den gesamten Arbeitsmarkt in Deutschland ist das aber nicht repräsentativ, sagt unser Reporter Pascal Fischer. Das Portal richtet sich nämlich eher an Fach- und Führungskräfte, die bessere Berufschancen als andere Arbeitnehmer haben. Laut dem Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung in Nürnberg gibt es derzeit 1,5 Millionen offene Stellen, aber 2,2 Millionen Arbeitslose. Bei Helfer-Tätigkeiten zum Beispiel hat sich der Arbeitsmarkt nicht so zugunsten der Bewerber gedreht, sagt Pascal.