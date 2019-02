Dann würde es sich bei Chelonoidis nigra phantasticus um eine funktional ausgestorbene Art handeln, erklärt Arnulf Köhncke. So nennt man Arten, die auf natürlichem Weg nicht fortbestehen können, weil ein Tier sich nicht fortpflanzen kann.

"Die meisten ausgestorbenen Tiere und Pflanzen kehren nicht plötzlich zurück, weil ein Aussterben in der Regel doch endgültig ist."

Einzelne Funde von Kot, Biss- und Fußspuren sowie unbestätigte Sichtungen hatten die Weltnaturschutzunion International Union for Conservation of Nature zuvor bereits vermuten lassen, dass es vielleicht doch noch einige dieser Riesenschildkröten geben könnte.

Tierarten: Erst sind sie bedroht, dann ausgestorben

Arnulf Köhncke sagt, dass sich der WWF nach der Roten Liste der International Union for Conservation of Nature richtet. Gilt dort eine Art als ausgestorben, geht auch er davon aus, dass diese Einordnung stimmt. Bis eine Spezies dort tatsächlich als ausgestorben aufgenommen wird, kann es allerdings dauern. Arnulf Köhncke nennt den chinesischen Flussdelphin Baiji. Er gilt bereits lange als bedroht – sei mit großer Wahrscheinlichkeit aber ausgestorben. So konnte schon 2010 eine Expedition keine Tiere entdecken.