Faxgeräte sind für die Bürokommunikation noch immer erstaunlich beliebt in den USA und auch in Deutschland. In seiner Studie "Digital Office Index 2018" hat Nils Britze vom digitalen Branchenverband Bitkom herausgefunden, dass das Fax bei der deutschen Bürokommunikation auf dem zweiten Platz landet. Nur E-Mails werden noch häufiger verschickt. Besonders beliebt sind Faxgeräte im Gesundheitssektor.