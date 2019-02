56 Prozent der befragten Bundesbürger sagten, dass sie die USA als Bedrohung wahrnehmen, gefolgt von Nordkorea mit 45 Prozent, Die Türkei und Russland kommen erst danach. Das geht aus dem Sicherheitsreport hervor, den das Institut für Demoskopie Allensbach heute veröffentlicht hat. Insgesamt ist, der Umfrage nach, das persönliche Sicherheitsgefühl der Menschen in Deutschland aber in den Jahren seit 2016 gewachsen. Die Angst vor Einkommensverlust, Diebstahl oder Terror ist zurückgegangen. Das könne sich aber schnell ändern, wenn es etwa einen Anschlag in Deutschland geben würde, so das Institut.