Denn in Deutschland haben wir ein Liefersystem für Bücher, das ziemlich einzigartig ist in Europa, meint Maria-Christina Piwowarski, Buchhändlerin in der Berliner Buchhandlung Ocelot.

Der Deutsche Buchhandel funktioniert folgendermaßen: Es gibt drei Großhändler: KNV, Libri und Umbreit. Sie werden auch "Barsortimente" genannt.

Wenn jemand eine Buchhandlung eröffnet, macht er in der Regel mit einem der drei Barsortimente einen Vertrag. Die Lieferanten bekommen dann einen Schlüssel, und die bestellten Bücher werden über Nacht aus den riesigen Lagerhallen in die Buchhandlung geliefert, berichtet Maria-Christina Piwowarski. Die Lieferung erfolgt in Mehrwegwannen – "also total umweltfreundlich", so die Buchhändlerin.