Ewokttv spielt extrem präzise

Die 13-Jährige benutzt einen Sound-Visualizer. Der zeigt Geräusche graphisch an. Die Spielerin sieht also, woher ein Geräusch kommt. Auf diese Art hat Ewokttv in einem 1,5 Stunden anhaltenden Stream fünf Spiele für sich entscheiden können. So hat sie professionelle Fortnite-Spieler aus dem Game geräumt.