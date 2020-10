Lisa, 27, ist Journalistin in Amsterdam. Eines Tages fühlt sie sich in der überfüllten Tram plötzlich einsam unter all den Menschen. Dann kann sie sich nach dem Aufstehen kaum auf den Beinen halten. Und irgendwann hat sie Angst alleine im Dunkeln unterwegs zu sein. Das hat mit der Vergangenheit zu tun: Bei einer Recherche im Kongo hat Lisa nur knapp einen Überfall im Dschungel überlebt.