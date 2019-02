Fälschungen und Mobbing

Die "LOL-Liga" soll rund zehn Jahre lang auf Facebook, Twitter und in anderen sozialen Netzwerken gezielt Kolleginnen und Kollegen der Lächerlichkeit preisgegeben und massiv beleidigt haben. Sabine Wachs, Deutschlandfunk-Nova-Korrespondentin in Paris, sagt, die Täter hätten sich oft online über die Frauen oder deren Artikel lustig gemacht oder ihre Fotos so gefälscht, dass die Opfer dann plötzlich in Pornofilmen auftauchten.