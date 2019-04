Das Nova Rock Festival in Nickelsdorf in Österreich richtet 2019 einen speziellen Campingbereich nur für Frauen ein: Grrrls Camping. Wie der Veranstalter den Bereich genau gestalten wird steht noch nicht fest.Beim Wackenfestival – unser Bild - ist beinahe die Hälfte des Securitypersonals weiblich . Das Wiener Donausinselfest wird einen eigenen Bereich für weibliche Gäste einrichten.

England: Nur zwei Prozent gehen zur Polizei

In Deutschland gibt es Zahlen zu Anzeigen. Beim Hurricane gab es 2017 vier Anzeigen wegen sexueller Belästigung. Bei Rock am Ring sind es wohl ein bis zwei pro Jahr. Anna erinnert daran, dass allerdings die Dunkelziffer sehr hoch sein könnte.

Eine Frage als Sicherheitscode

Bei großen Festivals wie dem Southside und dem Hurricane gibt es ein Codewort. Da fragt man einen Mitarbeiter " Wo geht’s hier nach Panama? ", wenn etwas passiert ist. Dann wird man direkt in einen geschützten Bereich gebracht. In manchen Bars kann man die Mitarbeiter nach Luisa fragen , wenn man sich bedroht fühlt.

Schweden: Ein Festival ohne Männer

In Glastonbury geht man das Problem schon länger so ähnlich wie beim Nova Festival an. Dort gibt es seit 2016 The Sisterhood, einen Festivalteil extra nur für Frauen, Queer- oder Transmenschen und Besucher mit Handicap.

Bei dem schwedischen Bråvalla Festival, dem ursprüngliche größten Musikfestival Schwedens, gab es 2017 mehr als 20 Anzeigen wegen sexueller Belästigung und fünf wegen Vergewaltigung. 2018 wurde es abgesagt. Als Reaktion hat eine Moderatorin ein Festival nur für Frauen, Non-binäre und transgender-Menschen ins Leben gerufen.

Ein klarer Fall von Männerdiskriminierung? Der schwedische Diskriminierungs-Ombudsmann ordnete zwar manche Botschaften auf der Homepage als männerdiskriminierend ein, aber nicht das Festival selbst.