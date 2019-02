Gemeinsam in Erinnerungen zu einem Film schwelgen – das geht nicht bei jedem Streifen. Lauren Evans, eine Autorin beim Online-Magazin Jezebel, hat das jetzt festgestellt, als sie den Film "Wie ein einziger Tag" (The Notebook) noch einmal auf Netflix angeschaut hat. Der Film hat nämlich in der britischen Netflix-Version ein anderes Ende als das Original.

(Achtung Spoiler!) Die Rahmenhandlung geht folgendermaßen: Ein alter Mann besucht seine Frau im Altenheim, sie leidet unter Alzheimer und erkennt ihn nicht wieder, scheucht ihn weg. Schließlich aber erkennt sie ihn doch, die beiden sterben zusammen auf dem Krankenbett nachts, Hand in Hand. Das neue Ende auf Netflix ist wesentlich kürzer. Während im Original eine Krankenschwester ins Zimmer kommt und die beiden tot im Bett sieht, fehlt diese Szene bei Netflix. In beiden Versionen sieht man jedoch ganz am Ende einen Vogelschwarm wegfliegen. Man könnte also auch sagen: Das symbolische Ende – die Seele entfliegt – ist dann doch gleich geblieben. Lauren Evans spekuliert, dass Netflix am Ende nicht so krass auf die Tränendrüse drücken will.