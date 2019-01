Stellt euch vor, ihr starrt aufs Meer und da segelt euer alter Flipflop vorbei. Nicht einzeln im Wasser, sondern als Boot. Genau so ein Boot ist Flipflopi. Gerade sind Boot und Crew in Lamu in See gestochen. Lamu ist eine Insel vor der Küste von Kenia, und von dort aus soll es mit Flipflopi an der Ostküste Kenias weiter gehen bis nach Sansibar, das liegt Luftlinie 500 Kilometer südlich von Lamu. Ziel der Reise ist es, auf das Problem mit Plastikmüll im Meer aufmerksam zu machen.

Flipflopi ist neun Meter lang und besteht aus 30.000 recycleten Flipflops, die für die Bootswand verwendet wurden. Insgesamt wurden zehn Tonnen Plastikmüll verwendet, sagen die die Bootsbauer.