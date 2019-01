Seit Wochen gehen in Frankreich regelmäßig Zehntausende auf die Straße um zu demonstrieren. Bei den Gelbwesten-Protesten eskalierte dabei regelmäßig die Gewalt. Vor allem in Paris. Deshalb gibt es seit einiger Zeit eine Gegenbewegung zu den Gelbwesten-Protesten: Die Rotschals. Sie demonstrieren gegen die Gewalteskalation.

Hier geht es zu einem externen Inhalt eines Anbieters wie Twitter, Facebook, Instagram o.ä. Wenn Ihr diesen Inhalt ladet, werden personenbezogene Daten an diese Plattform und eventuell weitere Dritte übertragen. Mehr Informationen findet Ihr in unseren Datenschutzbestimmungen .

Die Regierung hat die Gelbwesten-Proteste trotz der Eskalationen bislang geduldet und geschützt. Und das, obwohl die Demonstrationen vorher nicht angemeldet waren. Denn auch in Frankreich gibt es ein Demonstrationsgesetz, das festlegt, dass größere Protestaktionen und Demonstrationen angemeldet werden müssen.

Widerspruch zum französischen Freiheitsgedanken

Die Regierung sagt, sie hält das für nötig, um weiter friedliche Proteste zu ermöglichen, Krawallmacher aber von diesen Demonstrationen fernzuhalten. Gerade der letzte Punkt des Gesetzesentwurfs wird massiv kritisiert, sagt Korrespondent Marcel Wagner, weil darin auch beinhaltet ist, dass Personen in den Registern nicht mehr zu Demonstrationen gehen dürfen.

Marcel Wagner, Korrespondent in Paris

Die große Frage, die sich auch die Opposition gestellt hat: Wie soll eigentlich bestimmt werden, wer gewaltbereit ist? Das Recht dazu hat der Polizeipräfekt, aber der ist eben kein Richter. Das heißt, es bestimmt jemand aus der Verwaltung darüber, ob jemand demonstrieren darf oder nicht. Es wird damit über ein Grundrecht bestimmt: die Demonstrationsfreiheit – und die hat in Frankreich besonders viel Bedeutung.

Marcel Wagner, Korrespondent in Paris

Inzwischen hat aber auch die Regierungsmehrheit eingesehen: So, wie der Gesetzesentwurf geplant war, kann er nicht umgesetzt werden. Deshalb wurde er wieder abgeschwächt, bevor er dem Parlament vorgelegt wurde.

Bestehende Gesetze würden ausreichen

Korrespondent Marcel Wagner ist ohnehin wenig überzeugt davon, dass ein solches Gesetz an der Situation viel ändern könnte. Denn bislang sind die Demonstrationen so verlaufen, dass sich die Menschen irgendwo in Paris getroffen haben, um zu demonstrieren. Die Polizei konnte gar keinen wirklichen Überblick über die Situation bekommen.