Frankreichs Präsident Emmanuel Macron antwortet auf die Gelbwestenbewegung mit politischem Dialog. Er wolle mit einer auf zwei Monate angesetzten Debatte die Spaltung der Gesellschaft überwinden, sagte Emmanuel Macron am Dienstag (15.01.2019) zum offiziellen Auftakt in der Gemeinde Grand Bourgtheroulde in der Normandie – Tabus solle es keine geben.