Bei Zahlen müssen wir kreativ werden

Wer sich so viele Nachkommastellen merken will, braucht Techniken: Beatrice Kuhlmann ist Professorin für Kognitive Psychologie an der Uni Mannheim. Sie weiß, wie wir uns als Laien zumindest ein paar Dezimalstellen mehr merken können.

Bei der Zahl Pi rät Beatrice Kuhlmann unter anderem zum "Chunking": Wir sollen Zahlengruppen bilden – und uns nicht jede einzeln merken. So vermeiden wir zu viele Informationseinheiten, denn die nehmen Platz weg. Wenn Beate Kuhlmann sich also die Dezimalstellen von Pi merken will, sieht das so aus: Ihre Nichte ist 14, die hat am 15. November Geburtstag. 92 ist ihre Oma. 65 war mal das Rentenalter. Und sie selbst wird 35. Also: 3,1415926535 – das sind schon zehn Nachkommastellen. Es ist auch möglich, noch größere "Chunks" zu bauen.