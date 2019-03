Fisch gilt als gesund und als eine der wichtigsten tierischen Eiweißquellen für die menschliche Ernährung. Die Meere sind allerdings überfischt. Das bedeutet: Die Fischerei holt mehr Meerestiere aus dem Wasser, als nachwachsen.

Die Nachfrage nach Fisch stieg seit 1961 im Vergleich zum Wachstum der Weltbevölkerung doppelt so schnell. Seit den neunziger Jahren wächst der Anteil an Fischen, die in Aquakulturen gezüchtet werden, rasant. 2015 machte er nach UN-Angaben bereits knapp ein Drittel der Fischproduktion aus.