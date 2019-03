Kolkraben sollen in Mecklenburg-Vorpommern Hunderte Lämmer gerissen haben. Wann die Raben gefährlich für Lämmer werden, weiß NABU-Ornithologe Lars Lachmann.

Pünktlich zum Frühjahr gibt es Nachwuchs in den Schafherden: Viele Lämmer werden geboren. Das wissen auch die Kolkraben. Eine Landwirtschaftsgesellschaft in Groß Raden, einem Dorf in Mecklenburg-Vorpommern, hat sich zum Beispiel beschwert, dass Kolkraben Hunderte ihrer Lämmer reißen würden. Es gibt sogar Forderungen, die geschützten Kolkraben zum Abschuss frei zu geben – oder sie zumindest durch Schüsse zu vertreiben. Auch Vergleiche zwischen Kolkraben und Wölfen werden gezogen.