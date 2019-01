Die Bundesregierung verhängt neue Sanktionen gegen den Iran. Flugzeuge der iranischen Fluggesellschaft Mahan Air dürfen in Deutschland ab sofort weder starten noch landen. Die Begründung der Bundesregierung: Wahrung von außen- und sicherheitspolitischen Interessen. Der

Hintergrund für die neuen Sanktionen sind sehr konkrete Vorwürfe gegen den Iran: Im Sommer 2018 wurden in Deutschland und Belgien mehrere Iraner und iranische Agenten verhaftet, weil sie einen Anschlag auf ein Treffen iranischer Oppositioneller geplant haben sollen. Genauer: auf die die sogenannten Volksmudschahedin, eine eine oppositionelle Widerstandsgruppe, die sich einmal im Jahr in Paris trifft.

Zwei Entwicklungen spielen eine Rolle

Im Zusammenhang mit den neuen Sanktionen spielen zwei Entwicklungen eine Rolle, so Steinberg. Erstens die Aufkündigung des Atomabkommens durch die Amerikaner im Mai 2018, verbunden mit weiteren Sanktionen. Der Iran fühle sich dadurch zunehmend bedroht, so Steinberg. Zweitens habe es zum ersten Mal seit mehreren Jahren terroristische Anschläge auf iranischem Boden gegeben. "Die Iranier machen arabische Organisationen aus dem Südwest-Iran dafür verantwortlich", so Steinberg.