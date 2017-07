Adrenalin, Schweiß und Training auf einem E-Pferd: An der einzigen deutschen Jockey-Schule in Köln werden die Reitprofis von morgen geformt. Unser Reporter Tim Schauenberg hat vier Jockey-Azubis einen Tag begleitet.

Irgendwann einmal ein großes Rennen in Dubai, Hongkong oder Australien reiten. Davon träumt jeder der insgesamt 28 deutschen Nachwuchsjockeys in Deutschland. An der Schule in Köln-Weidenpesch lernen die Galopper von morgen, wie man im Pferderennsport ganz nach oben kommt. Denn: "Rennreiter" ist ein Ausbildungsberuf.

Mindestens einmal im Jahr kommen die Jockey-Azubis für eine Woche Intensivtraining nach Köln. Diesmal sind es vier "Jockettes", so werden die Reiterinnen genannt. Der Lehrgang ist Teil ihrer Ausbildung "Pferdewirt mit Schwerpunkt Rennreiten". Sie ist staatlich anerkannt und qualifiziert auch für andere Berufe im Pferdesport. Aber jeder hier will Profi werden. Doch der Traum vom Profi-Rennzirkus geht jedes Jahr gerade mal für ein oder zwei Nachwuchsjockeys in Erfüllung. Und für diesen Traum vom Profi-Jockey müssen sie hart arbeiten, sagt Kai Schirrmann, der Koordinator der Jockeyschule.