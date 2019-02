Ab 2020 soll man in deutschen Supermärkten Fleisch mit dem staatlichen Tierwohllabel kaufen können. Das Label trifft bisher ausschließlich Aussagen über die Schweinehaltung, denn nur für Schweine gibt es entsprechende Haltungskriterien.



Das neue Label wird ein Hinweis darauf sein, dass es den Schweinen vor der Schlachtung immerhin besser ging, als das die aktuellen staatlichen Mindeststandards verlangen. Aber es ist freiwillig. Genau das wirft Renate Künast von den Grünen dem Label vor: Es schafft keine Verbindlichkeit, dafür bedürfe es strengere gesetzliche Regelungen. Am Ende bleibt es den Unternehmen überlassen, ob sie ihre Produkte mit Label versehen und so auf bessere Haltebedingungen für die Tiere setzen oder ob alles so bleibt wie bisher.