In den USA, wo ja in einigen Bundesstaaten Cannabis legal ist, wurde jetzt ein Kifferknigge veröffentlicht. Aber mal ehrlich: Brauchen wir wirklich Benimmregeln fürs Kiffen?

"Higher Etiquette" heißt das Werk mit Benimmregeln für die gepflegte Runde unter Cannabis-Konsumenten. Geschrieben hat das Buch Lizzie Post. Sie ist die Enkelin von Emily Post, die in den 1920ern die nordamerikanische Version des deutschen Knigge geschrieben hat. Im Gegensatz zu Deutschland ist in den USA in einigen Bundesstaaten Kiffen legal.