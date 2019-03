In über 20 Kirchen in Deutschland sollen noch heute Glocken mit Bezug zum Nationalsozialismus hängen, die meisten in evangelischen Gotteshäusern. Teilweise sind die Glocken mit Hakenkreuzen versehen, teilweise mit NS-Sprüchen verziert. Nun wird gestritten, ob die Glocken hängen bleiben oder ausgestellt werden, ob die NS-Spuren beseitigt oder verborgen werden sollen.



Wir haben mit Sebastian Wamsiedler gesprochen. Als Glockensachverständiger macht er sich schon seit längerem Gedanken, was mit den Glocken passieren soll. Er spricht sich für den Erhalt der Glocken und der NS-Verzierungen aus – aus historischer und denkmalpflegerischer Perspektive.