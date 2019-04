Die Straftaten in Deutschland liegen auf einem Tiefststand - das sagt die aktuelle Polizeiliche Kriminalstatistik . Die Zahlen für 2018 unterbieten die Werte von 2017 noch einmal. Dabei war schon vergangenes Jahr der niedrigste Stand an Verbrechen seit Einführung der ersten gesamtdeutschen Statistik 1992 gemessen worden, wie unsere Korrespondentin Gudula Geuther berichtet.

Diebstähle und Raubdelikte machen einen Großteil der Verbrechen in Deutschland aus. Die Zahlen bei diesen Straftaten gingen deutlich zurück. Auch in Wohnungen wurde 2018 weniger eingebrochen - laut Statistik wurden 16 Prozent weniger Fälle angezeigt. Die Gewaltdelikte gingen um 2 Prozent zurück. Insgesamt sprechen wir von rund 5,55 Millionen polizeilich erfasster Straftaten für 2018.

Was kommt zur Anzeige?

Die Kriminalstatistik spiegelt generell die Taten wider, die bei der Polizei zur Anzeige gebracht wurden. Dabei wird nicht jedes Verbrechen gleich stark angezeigt: Ein Fahrzeugdiebstahl oder ein Wohnungseinbruch kommt oft zur Anzeige, eine Schadsoftware dagegen selten, so das Bundeskriminalamt.



Das Anzeigeverhalten habe sich in den vergangenen Jahren nicht verändert, so Gudula Geuther. Das Bundeskriminalamt hat eine Untersuchung dazu gemacht und diese ebenfalls am heutigen Dienstag (02.04.) vorgestellt: "Die Leute zeigen jetzt nicht weniger an als früher."