Limousinen deutscher Hersteller sind in Russland ziemlich beliebt. Ein russisches Gesetz verpflichtet ausländische Hersteller seit Längerem dazu, auch in Russland zu produzieren. Auch deswegen eröffnet Daimler jetzt das erste Werk auf russischem Boden in dem Industriegebiet Yesipovo in der Nähe von Moskau.

Thilko Grieß ist unser Korrespondent für Russland. Wir haben mit ihm über die deutsch-russische Handels- und Wirtschaftspolitik gesprochen. Neben dem Absatzmarkt sichert sich der Daimlerkonzern mit dem Bau der Fabrik Steuerfreiheit für neun Jahre, sagt Thilko. Eigentlich bleibe dem Unternehmen keine andere Wahl, als in Russland zu produzieren.