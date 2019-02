Die Streit innerhalb der EU zu Nord Stream 2 ist beigelegt - die EU-Staaten haben sich in Brüssel auf einen Kompromiss geeinigt. Europa hat nun eine gewisse Kontrollmöglichkeit über die Gas-Pipeline. Vielen Ländern - auch Frankreich - war das wichtig, denn in Brüssel fürchtet man die Abhängigkeit von Russland.

Wir brauchen mehr Gas

Nord Stream 2 wird gebaut, weil wir in Deutschland künftig mehr Gas brauchen werden als bisher: Der Kohleausstieg und die Energiewende machen Gas zu einer noch wichtigeren Alternative. "Man erhofft sich Versorgungssicherheit für die nächsten Jahrzehnte", sagt Andreas Meyer-Feist, ARD-Korrespondent in Brüssel. Schon jetzt ist Russland unser wichtigster Gaslieferant - gefolgt von Norwegen und den Niederlanden. Künftig wird Russland rund 50 Prozent liefern.

Die in der Schweiz ansässige Projektgesellschaft Nord Stream 2 gehört dem russischen Gazprom-Konzern. An der Finanzierung beteiligen sich auch europäische Konzerne, etwa die BASF-Tochter Wintershall. Über 670 Unternehmen sind an dem Projekt beteiligt - sie kommen laut einem Gazprom-Sprecher aus 25 Ländern in Europa. Die Gesamtkosten für die Pipeline belaufen sich auf rund 10 Milliarden Euro.



Mehr zum Thema