Nach Fällen von Tiermisshandlungen in Schlachthöfen sollen dort Überwachungskameras angebracht werden. Das wollen die NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser und die niedersächsische Ministerin für Landwirtschaft Barbara Otte-Kienast. Beide haben ihren Plan heute in Berlin vorgestellt.

In Niedersachsen hat es in den letzten Monaten einige aufgedeckte Skandale in Schlachthöfen gegeben. Schweine wurden mit Elektroschockern gequält und Kühe vor der Schlachtung nicht richtig betäubt.

Für dieses Vorgehen gebe es strukturelle Ursachen, sagt Alexander Budde, DLF-Korrespondent für Niedersachsen. Er zitiert dazu den Göttinger Agrarökonom Achim Spiller. Die Fleischindustrie stehe unter großem Preisdruck und beschäftige oft ungelernte Arbeitskräfte, so Spiller. Das erhöhe das Risiko, dass mit den Tieren schlecht umgegangen werde.