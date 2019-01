In Hollywood ist Award Season. Letzte Woche die Golden Globes, in der Nacht vom 24. auf den 25. Februar dann die Oscars. In dem Zusammenhang wird gerade die Frage diskutiert: Sollten heterosexuelle Menschen auch die Rollen von homosexuellen Menschen spielen? Die Meinungen dazu sind kontrovers.

Auch bei Rami Malek wurde diese These diskutiert . In "Bohemian Rhapsody", einem der Oscar-Favoriten, spielt Malek als Hetero-Mann den homosexuellen Freddy Mercury.

Es geht um Diskriminierung

Der Gedanke, den manche vielleicht haben, dass man als heterosexuelle Person eine homosexuelle nicht so gut spielen kann, spielt dabei nur in Nuancen eine Rolle, sagt Anke van de Weyer von Deutschlandfunk Nova. Es geht mehr um die Diskriminierung von Menschen der LGBTQ-Gemeinschaft. Bereits vor zehn Jahren hat der Schauspieler Rupert Everett (er spielt zum Beispiel Oscar Wilde in "The Happy Prince") in einem Interview mit dem Guardian gesagt, aus Karrieregründen würde er Schauspielerinnen und Schauspielern vom Coming-out abraten.

Diversere Rollen für Heteros?

Als heterosexuelle Person werde man für viel diversere Rollen gebucht als queere Personen, heißt es immer mal wieder. Der Regisseur Andrew Haigh hat im Gespräch mit dem Guardian gesagt, ein heterosexueller Mann in der Rolle eines Homosexuellen werde zum Beispiel gern mal für seine tolle Leistung und seinen Mut gelobt – umgekehrt sei das aber nicht so.

Wenn ein Schwuler aber einen Schwulen spiele, werde das nicht nur nicht gelobt, sondern häufig auch noch angenommen, dass er die Rolle nicht wegen seiner schauspielerischen Leistung bekommen hat.

Geld scheffeln mit LGBTQ-Stories

Peppermint, die erste transsexuelle Frau, die in einem Broadway-Musical eine Hauptrolle spielt ("Head Over Heels"), hat im Gespräch mit Vice gesagt, Hollywood habe eine unschöne Historie darin, mit Storys aus der LGBTQ-Community Geld zu scheffeln: Die Storys würden zwar gerne erzählt und daraus Profit gezogen – die Menschen aus der Community selbst würden aber eben gern mal außen vorgelassen.

Dass das nicht ganz falsch sein kann, sehe man auch an den Preisverleihungen, sagt Anke van de Weyer.