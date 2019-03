Beispielsweise kann ein Rückstand bei einem wichtigen Match einen Sportler frustrieren. Hat er seine Gefühle nicht unter Kontrolle, kann es passieren, dass er mehr foult und eine rote Karte kassiert. Wenn ein Spieler weniger auf dem Platz steht, ist das meist für die gesamte Mannschaft schlecht. Ein gewisses Level an Aufregung oder Aktivierung, wie es der Sportpsychologe Markus Raab von der Sporthochschule Köln nennt, ist aber meist hilfreich, um noch bessere Leistungen abzurufen. Wut kann also helfen, es ist nur wichtig, dass der Spieler sie kanalisiert und dadurch in der Lage ist, schneller zu laufen oder den Ball genauer zu passen.

Optimales Wut-Level für bessere Leistung

Profisportler trainieren bestimmte Strategien, um bei einem wichtigen Match nicht die Niederlage vom letzten Spiel im Kopf zu haben, oder um diese Enttäuschung zu nutzen, um noch besser zu spielen. Eine mögliche Strategie ist das Reframing, das bedeutet beispielsweise, eine als negativ empfunden Situation positiv umzudeuten. Um eine gute Leistung abrufen zu können, ist sogar ein gewisses Level an Aufregung oder Wut nützlich, sagt der Sportpsychologe Markus Raab. In der Sportwissenschaft gibt es das Modell der "Individualized zone of optimal performance". Das besagt, dass jeder ein bestimmtes Maß an Aufregung oder Aktivierung braucht, um die optimale Leistung abzurufen. Das notwendige Erregungslevel kann bei verschiedenen Personen sehr unterschiedlich ausfallen.



Auf andere Lebensbereiche übertragbar

Weil Profisportler neben Siegen auch viele sportliche Niederlagen und Verletzungen hinnehmen müssen und von Sportpsychologen gecoacht werden, lernen sie damit umzugehen. Aus diesem Grund gelingt es ihnen, diese Bewältigungsstrategien auch auf andere Jobs oder Lebensbereiche zu übertragen, sagt Markus Raab von der Deutschen Sporthochschule Köln.