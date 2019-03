Für die meisten von uns geht es nicht mehr ohne: Das Smartphone begleitet uns jeden Tag. Wir sind quasi abhängig. Das wissen auch die Tech-Konzerne, bei denen viele alle paar Jahre ein neues Modell kaufen. Seit ein paar Jahren steigen die Preise an, wie das US-amerikanische Onlineportal "The Verge" berichtet.

Dabei macht "The Verge" verschiedene Gründe für die steigenden Preise aus: Einer der banalsten ist die Inflation. Ein Smartphone, das 2010 rund 650 Dollar wert war, ist heute rund 750 Dollar wert. Die Preise sind einfach weltweit gestiegen, sagt Martina Schulte.

"Weil Apples Erfolg sehr stark am iPhone hängt, dachten sich die Jungs und Mädels in Kalifornien: Machen wir doch die iPhones einfach teurer."

Hinzu kommt ein übersättigter Markt. "The Verge" hat sich die Zahlen von Apple angesehen: 2016 machte das Unternehmen erstmals weniger Gewinn – damals waren die Preise der iPhones noch vergleichsweise günstig. Die User waren es leid, alle zwei Jahre ein neues Smartphone zu kaufen. Aber das iPhone galt als Statussymbol und Apple machte es einfach teurer und damit exklusiver. Die Strategie bewährte sich und der Rest des Marktes zog nach. Heute kostet ein Spitzenmodell von Apple mit dem größtmöglichen Speicher um die 1500 Dollar.

Mehr Technik für mehr Geld

Eine komplette Abzocke sei das allerdings nicht, meint Martina Schulte. Denn für mehr Geld bekommen Kundinnen und Kunden in der Regel auch mehr: mehr Speicher, schnellere Prozessoren, eine noch bessere Kamera. Meist sei also eine bessere Technik verbaut. Zum Vergleich: Die Teile im "iPhone 4" kosteten 2010 weniger als 190 Dollar. Die Einzelteile eines "iPhone XS Max" summieren sich heute auf knapp 400 Dollar - das haben die Journalisten von "The Verge" errechnet.