Fast eine Milliarde Euro Umsatz machen die deutschen Süßwaren-Unternehmen auf der Insel. Die Stimmung ist dementsprechend angespannt.

50.000 Mitarbeiter sind in der deutschen Süßigkeitenindustrie beschäftigt. Viele davon sind davon abhängig, dass der Handel mit Großbritannien gut läuft, sagt Katjes-Chef Bastian Fassin. Bis zu 3000 Arbeitsplätze könnten demnach durch den Brexit verloren gehen - in Produktion, Vertrieb und Marketing.

Die MitarbeiterInnen werden zwar nicht automatisch entlassen, sobald Großbritannien aus der EU austritt. Doch bisher kann niemand richtig planen, was die Branche ab Ende März erwartet. Die Vorbereitung auf die möglichen Szenarien ist schwer.

So viel auf die Insel schaffen, wie geht

Bisher ist das Procedere verhältnismäßig einfach: Die produzierten Kekse kommen auf LKW, überqueren per Schiff oder Bahn den Kanal und werden dort entladen. Wie das in Zukunft sein wird – also wie der Zoll abgewickelt wird und welche Formulare wie und von wem ausgefüllt werden müssen – ist noch unklar.

In einem Punkt können sich die Firmen aber doch vorbereiten: Süßigkeiten sind nicht so schnell verderblich wie etwa Eier oder Frischfleisch, sie können gut gelagert werden. Deshalb nutzen viele Hersteller gerade Großbritanniens Noch-Mitgliedschaft in der EU und schaffen auf die Insel, was geht.